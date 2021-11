Færre vil møte klimakrisa med tiltak som i koronapandemien

innenriks

Samtidig som klimatoppmøtet i Glasgow startar, viser Opinions koronamonitor at få vil ha tiltak som minner om koronatiltaka. 19.000 nordmenn er i pandemien spurde om styresmaktene bør innføre like kraftige tiltak for å stoppe klimakrisa, som vart brukt mot pandemien.

I oktober svarer 27 prosent av dei spurde ja, medan halvparten seier nei. Resten (23 prosent) svarar veit ikkje. Delen som seier ja, har ikkje vore lågare det siste året.

– Fokus på klimaet svekte seg i haust gjennom valkampen og i gjenopningsfasen av Noreg. Klimatoppmøtet som no startar, kan fort endre på det, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I august meinte 37 prosent at klimakrisa burde møtast med like kraftige tiltak som pandemien. I oktober er det stor forskjell mellom kva kjønna svarer. Medan 34 prosent av kvinnene seier ja, seier 22 prosent av mennene det same.

Ein av tre seier dei trur koronapandemien vil redusere klimaproblema på kort sikt, medan 36 prosent seier nei og resten veit ikkje. Delen som seier ja, er 17 prosentpoeng lågare enn gjennomsnittet i pandemien.

Berre 15 prosent trur pandemien vil redusere klimautfordringane på lang sikt.

