Altaposten: Finnmarksfrådraget opp 16 prosent

Frådraget er i år på 15.500 kroner og skal aukast med 2.600 kroner til 18.100 kroner

– Eg er veldig glad for Ap og Senterpartiet har vorte samde om å auke finnmarksfrådraget allereie i statsbudsjettet for 2022, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som mellomlanda i Alta måndag på veg til Vadsø.

– Eg er stolt over at vi som første budsjettlekkasje kan fortelje at vi tek grep for å signalisere at det er veldig viktig å snu ei negativ utvikling i Finnmark, seier Vedum til Altaposten.

I Vadsø ventar folkemøte om oppdelinga av storfylket Troms og Finnmark.

Regjeringa legg fram tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet måndag 8. november.

