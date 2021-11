innenriks

– Eg er heilt knust. No får vi aller først sjå om lagmannsretten aksepterer anken. Om vi må ein ny runde i retten, må vi berre fortelje lagmannsretten den same historia og føre endå fleire vitne og bevis på at det eg har sagt, er sant, seier Thorkildsen til Romerikes Blad.

I midten av oktober vart ordføraren og ein lokal forretningsmann frikjend i Romerike og Glåmdal tingrett for grov korrupsjon.