Eigenberedskap: Styresmaktene ber folk lagre nok drikkevatn

– Folk gløymer å lagre vatn. I tillegg til å halde varmen, er vatn det viktigaste å ha tilgang på ved ei krise. Mange har allereie litt ekstra mat i huset til å klare seg nokre dagar. Slik er det ikkje med vatn. Eg vil oppmode alle til å fylle eller kjøpe nokre kanner med reint drikkevatn som ein kan ha i beredskap, seier DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther til NTB.

Den kommande veka er Eigenberedskapsveka 2021. DSB har i forkant oppmoda alle som sel vasskanner og -dunkar, til å gjere dei lett tilgjengelege og synlege.

Det gjeld både ferdigfylte behaldarar og utstyr som ein kan fylle sjølv.

7 av 10 seier dei kjenner til tilrådingane om å ha eigenberedskap heime, men det er berre 3 av 10 som seier dei har lagra drikkevatn, ifølgje DSBs Befolkningsundersøking 2019 og 2020.

Hovudårsaka til at såpass få har lagra dunkar med drikkevatn, er at det ikkje er noko ein elles bruker i kvardagen. Det er ein rein beredskapsressurs.

Tilgang på trygt vatn er likevel svært viktig i tilfelle vatna i springen blir avstengd eller forureina.

Minst 9 liter kvar

Kanskje går kommunen tom for drikkevatn i periodar med ekstrem tørke. Vatnet i springen kan bli borte ved straumbrot, viss infrastruktur som vasspumper og reinseanlegg ikkje fungerer. Drikkevatn er òg sårbart for bakteriar, eller kan bli utrygt som følgje av teknisk svikt, terror, krig eller atomhendingar.

I DSBs tilrådingar om vasslagring blir det lagt opp til at ein bør lagre minst 9 liter drikkevatn i tette, reine vassdunkar per person i husstanden. Men dette er berre nok til å dekkje minstebehovet på 3 liter per person i tre dagar. For å sleppe å rasjonere vatn, og i tilfelle ein er isolert og utan vatn lenger enn tre døgn, er det tilrådd å ha minst 15–20 liter per person.

– Reint vatn som er lagra på godt reingjorde behaldarar, kan lagrast i årevis, seier Aarsæther.

Den enklaste metoden for å skaffe seg eit lager av vatn, er å kjøpe fylte plastdunkar. Viss ein skal lagre vatn frå springen heime, må ein sikre at det held seg trygt å drikke, noko som krev ein del eigeninnsats.

Vêr kreativ

Vatnet skal lagrast mørkt, kjøleg og frostfritt, ikkje saman med kjemikaliar som plantevernmiddel eller bensin.

Ifølgje DSB er det ei vanleg misforståing at ein ikkje har slik plass til 10 liter i ein liten hybel eller leilegheit, utan innandørs bu eller loft.

– Ein må tenkje litt kreativt, påpeikar direktoratet. I staden for å ha svære dunkar på 20 liter, kan ein ha mindre femliterdunkar, som kan liggje bakarst, inst, nedst i skuffer og skap eller under møblar. Varmen i eit rom stig oppover. Tenk derfor på kvar det er kjøligast i rommet.

I tillegg til vatn, jobbar DSB for at folk denne veka skal prate om eigenberedskap, og det er lagt opp til lokale arrangement over heile landet.

– Eigenberedskap dreier seg ikkje berre om kva du har i skuffer og skap, men òg om kva du har i hovudet, sosiale nettverk og kunnskap om lokalmiljøet, seier Aarsæther.

Særleg unge vaksne i små bustader i byen manglar denne typen såkalla uformell beredskap og reknar i stor grad med at styresmakter og foreldre vil trå til ved krise.

