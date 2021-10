Kjerkol vil ha meir pengar til fastlegeordninga

innenriks

– Det viktigaste er at vi får ein større innsats enn førre regjering på å redde fastlegeordninga, og at vi òg sikrar moglegheita sjukehusa har til å ta igjen etterslepet etter pandemien og at vi klarer å få til ein sterkare innsats på psykisk helse, seier Kjerkol til NTB i forkant av budsjettkonferansen på laurdag.

Der skal den nye regjeringa diskutere kva endringar dei vil gjere i budsjettforslaget som Solberg-regjeringa la fram 12. oktober. Endringane blir lagde fram for Stortinget 8. november.

Psykisk helse

I Hurdalsplattformen har Arbeidarpartiet og Senterpartiet slått fast at fastlegeordninga skal styrkjast, mellom anna ved å auke basistilskotet per innbyggjar.

I tillegg har partia slått fast at det skal løyvast pengar til ein opptrappingsplan for psykisk helse og til lågterskel psykisk helsehjelp.

Helseministeren er førebudd på tøffe diskusjonar med andre statsrådar som også vil ha pengar til hjartesakene sine allereie i neste års budsjett, men ho håpar på å vinne fram.

– Eg er optimist av natur, så eg går inn i budsjettkonferansen med det målet for auge. Men vi veit jo at eit tilleggsbrev som ei ny regjering får leggje fram, er avgrensa samanlikna med eit heilt statsbudsjett som Solberg-regjeringa la fram, seier ho.

Skattegrep

Endringane regjeringa gjer i statsbudsjettet, blir lagt fram i form av ein såkalla tilleggsproposisjon.

Tidlegare har både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreka at det er avgrensa kor store omveltingar dei rekk å gjere i det første budsjettet.

Men finansministeren har likevel varsla tydelege grep på skatt og avgifter.

– Tener du under 750.000 kroner, vil du oppleve at dei skattemessige grepa og dei avgiftsgrepa vi gjer, skal gjere kvardagen enklare, sa Vedum til NTB fredag.

I forhandlingar

Finansministeren trekte òg fram styrking av lokal velferd som eit satsingsområde i budsjettet.

– Det handlar om at folk skal ha tryggleik rundt seg, og grunnleggjande tenester i nærmiljøet, som skular, barnehagar og sjukeheimar, sa han.

Etter at regjeringsforslaget til endringar i statsbudsjettet blir lagt fram 8. november, skal dei forhandle med SV for å sikre fleirtal til forslaget.

