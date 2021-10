Vanskelege vêrforhold i Kvam – Ingen fysiske søk etter dei sakna i Tokagjelet fredag

innenriks

Men det blir ingen fysiske søk etter dei sakna i Tokagjelet. Årsaka er vêrforholda i Kvam og dei store vassmengdene i elva, opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet skriv at det no ikkje er tilrådeleg å gjere fysiske søk i Tokagjelet, men at dei saman med Bergen brannvesen skal avgjere om det skal sendast ned ein drone.

Også gjennom helga vil det i all hovudsak gjerast strand- og overflatesøk. I helga er det venta meir vassmengder, noko som gjer dei vanskeleg å drive søk med sonar og undervasskamera.

Måndag skal politiet vurdere om det skal setjast i verk andre tiltak.

