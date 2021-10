Tredje mann dømd etter overfall på Reidar Osen

innenriks

Mannen er den tredje som blir dømd for dei svært grove overfalla som skjedde i Bergen for snart seks år sidan. Forutan fengselsdommen må 38-åringen òg betale dei to offera til saman 1.268.068 kroner i oppreisning og som erstatning for økonomiske tap.

Mannen vart utlevert frå Island til Noreg i vår. Han vart arrestert etter at det vart funne DNA frå han på buksa til Osen, skriv Bergens Tidende. Under rettssaka tilstod 38-åringen alt og bad offera om unnskyldning.

Dommen mot 38-åringen kjem same veke som ankesaka for dei to andre polske mennene starta i lagmannsretten. Dei to vart i fjor dømde for ranet av Slengesol, medan den eine vart frifunnen for Osen-ranet. Mannen som vart dømd for begge rana, fekk fem år og fire månaders fengsel, medan mannen som berre vart dømd for det eine ranet, fekk to år og seks månaders fengsel.

Både dei to dømde mennene i 30-åra og påtalemakta anka dommen eller delar av han.

