Tidlegare Yara-sjef får over 9 millionar kroner i erstatning

Det er klart etter at Borgarting lagmannsrett fredag kunngjorde dom i erstatningssaka.

Enger gjekk til sak mot staten med krav om erstatning etter forfølginga mot han. Staten vart frifunnen i tingretten, men i dommen til lagmannsretten blir gitt Enger erstatning for økonomisk tap med 9,2 millionar kroner.

Totalt 11,6 millionar

– Retten fann at Enger sjølv måtte bere halvparten av tapet han har hatt knytt til siktinga mot han. Han fekk likevel full erstatning for det økonomiske tapet han har hatt som ei følgje av tiltalen. I tillegg vart Enger tilkjend oppreisningserstatning med 125.000 kroner, skriv Borgarting lagmannsrett.

I tillegg må staten betale avsavnsrenter, forseinkingsrente, oppreisningserstatning og sakskostnader. Totalt må staten ut med 11,6 millionar kroner til Enger.

Kravde 16 millionar

I desember 2016 vart tre av fire tidlegare Yara-direktørar – blant dei Enger – frikjende for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Sidan då har han kjempa for erstatning og oppreisning for det han meiner var urettmessig straffeforfølging.

Enger kravde opphavleg 16 millionar kroner i erstatning frå staten, men fekk i mai i fjor avslag i tingretten.