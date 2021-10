Politiet: Tengs-beviset ville ikkje vorte funne for 26 år sidan

innenriks

– Det er klart at dei DNA-resultata vi i dag sit med, ville ein ikkje kunne fått på den tida drapet skjedde, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiadvokaten viser til at både nye metodar og ny teknologi har utvikla seg mykje sidan 1995, då drapet skjedde.

Dagen etter at Sør-Rogaland tingrett gav påtalemakta fullt medhald i kravet om vidare fengsling av 51-åringen, kommenterer politiadvokaten dei nye bevisa som vart lagt fram for retten.

Domstolen var heilt samd i oppfatninga til politiet av dei nye DNA-undersøkingane av ein blodflekk på Birgitte Tengs strømpebukse. Dei viser ein mutasjon på Y-profilen i DNA-et til den sikta som ikkje andre mannlege familiemedlemmer har.

– Handlingsrelevant

Tingretten meiner det er svært sannsynleg at DNA-spora kjem frå den som drap 17-åringen.

– Staden der ein har funne denne sporprøva, gjer funnet handlingsrelevant etter vårt syn, forklarer Soma.

Retten fengsla den sikta i tolv veker til. Forsvararane til mannen, advokatane Stian Kristensen og Stian Bråstein, varsla torsdag at rettsavgjerda vil bli anka inn for lagmannsretten.

Eksperthjelp

Under fengslingsmøtet torsdag argumenterte Kristensen for at ein ikkje kan sjå bort frå at DNA-materialet kunne ha smitta frå ein politimann og over til den drepne jenta.

Det vart òg teke opp at utviklinga med dei nye bevisa var såpass teknisk komplisert at forsvararane ser behov for å knyte til seg uavhengige ekspertar på DNA-materiale som kan stille kritiske spørsmål til funnet.

Soma seier det framleis er element frå etterforskinga som politiet må halde tett til brystet, men at det ikkje lenger gjeld for DNA-etterforskinga i saka. Derfor kunne dei overraskande opplysningane fritt refererast av media i samband med fengslingsmøtet torsdag.

– Men det er framleis sånn at det er forhold knytt til etterforskinga som må haldast tilbake, seier Soma, utan å utdjupe kva dette går ut på.

Ei rettssak mot 51-åringen er anslått å kunne haldast neste haust i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund.

