Oslo kommune feira 50 år med pakistansk arbeidsinnvandring

innenriks

Både fredag og laurdag feirar Oslo femtiårsjubileet for den pakistanske innvandringa til Oslo.

Leiaren av jubileumskomiteen, Khalid Mahmood, opna fredag seremonien i Oslo rådhus, før byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) heldt tale. Det same gjorde Pakistans ambassadør til Noreg, Tale Baber Amin. Laurdag er det duka for folkefest på Rådhusplassen for å markere jubileet vidare.

Hadia Tajik (Ap) vart fredag første politikar med innvandrarbakgrunn som fungerte som norsk regjeringssjef under statsråd på Slottet, ifølgje NRK.

– Sjølv om tidspunktet er tilfeldig, er det noko vakkert over at det fell saman med mine foreldres generasjons innkomst til Noreg, sa Tajik, som sjølv har familiebakgrunn frå Pakistan.

Innvandringa frå Pakistan starta på midten av 1960-talet og auka frå 1971.

Det er om lag 40.000 nordmenn som har bakgrunn frå Pakistan, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Om lag halvparten er innvandrarar, medan dei andre er norskfødde etterkommarar.

(©NPK)