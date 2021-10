Internasjonal politiaksjon mot kriminelle i Ukraina etter dataangrep mot Hydro i 2019

innenriks

Kripos og EUs politisamarbeid Europol sende fredag ut pressemelding om ein stor politiaksjon mot tolv personar dei meiner har hatt ulike roller i eit nettverk av kriminelle.

Gruppa skal stå bak dataangrep retta mot over 1.800 offer i 71 land, blant dei angrepet mot Norsk Hydro i mars 2019, som kosta selskapet 800 millionar kroner.

– Aksjonen byrja tysdag 26. oktober, og ein delegasjon frå Kripos er i Ukraina for å hjelpe til i etterforskinga som blir koordinert av Europol, seier leiar for seksjon for datakriminalitet Håvard Aalmo ved Kripos.

Under aksjonen vart det teke beslag i store mengder elektroniske einingar, kontantar og fleire dyre bilar.

(©NPK)