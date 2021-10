Grønt lys for oppløysing av Troms og Finnmark

innenriks

– Der står det rett ut at no skal dei to fylka stå opp igjen. Vi kan starte prosessen, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum i talen sin til landsstyremøtet i Senterpartiet fredag ettermiddag.

– Regjeringa skal spele på lag. Det skal ikkje vere den overkøyringa og tvangstenkinga som var ved førre regime, avslutta Vedum talen sin, til stor applaus frå landsstyremøtet.

I brevet frå Gram står det at regjeringa som kjend vil leggje til rette for deling av tvangssamanslåtte kommunar og fylke som sender søknad etter vedtak i fylkesting eller kommunestyre.

– Det kjem fram av regjeringserklæringa at regjeringa vil sende ei sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsende søknaden frå fylkestinget i Troms og Finnmark, skriv han.

Statsråden opplyser vidare at regjeringa om kort tid vil gi informasjon om korleis arbeidet med å dele tvangssamanslåtte kommunar og fylkeskommunar blir lagt opp.