Drapstiltalt var psykisk sjuk i 30 år utan å få behandling – fekk eige to hagler

– Det er urovekkjande at ein person kan gå med ein såpass alvorleg psykisk sjukdom i fleire tiår utan at dette blir fanga opp. Det er litt skremmande, seier forsvarar Berit Knudsen til NRK.

59-åringen har diagnosen paranoid schizofreni. Han har hatt lidinga i 30 år utan å få behandling eller medisinar, ifølgje forsvararen.

Mannen er tiltalt for å ha skote den 88 år gamle mor si med hagle på kloss hald i deira heim i Lyngdal den 5. mai. Mora døydde momentant.

Saka er denne veka til behandling i Agder tingrett i Farsund. Både forsvararen og aktor har bede om at mannen blir overført til tvungen psykisk helsevern. Mannen har erkjent drapet, men nektar straffskuld.

Ifølgje rettspsykiatrane var mannen psykotisk i gjerningsaugneblinken og dermed strafferettsleg utilrekneleg. Han har vore innlagd på psykiatrisk sjukehus sidan han vart arrestert.

Tiltalte brukte si eiga hagle til drapet. Han hadde løyve til å eige to hagler til jaktbruk. For tre år sidan vart fastlegen til mannen varsla av ein familiemedlem som var bekymra for at mannen eigde våpen.

Mannen skal ikkje ha vore valdeleg tidlegare, men ifølgje NRK skal han ha prøvd å skremme mora med våpenet.

