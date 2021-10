66 oljearbeidarar mistar jobben

innenriks

Ei anna årsak er at mange flyteriggar opererer på meir kortvarige kontraktar enn før, skriv E24.

– Vi ser at små operatørselskap berre borar ein leitebrønn eller to på norsk sokkel før riggen blir lagd i opplag. Det er krevjande for oss som leverer forpleiingstenester til desse riggane, seier klubbleiar i Industri Energi, Leif Harall Salomonsen i forpleiingsselskapet Sodexo.

May Britt Lilletvedt, direktør for forpleiing offshore i Sodexo, stadfestar at oppseiingane hovudsakleg kjem hovudsakleg av at Gyda-plattforma stengjer ned.

– Samtidig blir ekstratiltaka som har vore på grunn av koronapandemien, avslutta. Der vi har hatt ekstra folk i sving, seier Lilletvedt.

Ho seier dei generelt forventar ein liten aktivitetsnedgang på boresida i 2022, men at dette tek seg opp igjen i 2023.

– Vi håpar å ta inn igjen så mange som mogleg når vi får meir å gjere, seier Lilletvedt og minner om at dei oppsagde har førerett på nye stillingar dei neste to åra.

Sodexo har rundt 425 tilsette i offshoreturnus.

