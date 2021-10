Uklart når helikoptertrafikken frå Flesland til Nordsjøen kan takast opp att

innenriks

– På grunn av vêrforhold og dårleg sikt er alle helikopterflygingar frå Flesland til Nordsjøen innstilt inntil vidare, seier Erik Lødding i Avinor.

Det er helikopterselskapa som sjølv har valt å innstille. For andre er luftrommet er ope, skreiv Bergens Tidende torsdag formiddag.

Det rammar om lag 800 personar, fortel pressetalsperson Eskild Eriksen i Equinor til NTB.

Ifølgje heliport.no er det klokka 16.20 berre to kanselleringar fredag, men det er for tidleg å spå kva flygingar som kan gå, seier Eriksen.

– Det er framleis for tidleg å seie når vi kan starte opp flygingane igjen. Vi vil følgje vêrsituasjonen og ta moglegheitene som byr seg, dersom det blir flyforhold igjen, seier Eriksen, som presiserer at dette er forhold offshore-arbeidarar er vane med, og at tryggleik kjem først.

