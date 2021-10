Tengs-forsvarar meiner at politimann kan ha overført DNA-sporet

innenriks

Advokat Stian Kristensen peikar på at den sikta mannen vart avhøyrd av ein politimann i ei heilt anna sak fleire veker før Birgitte Tengs vart drepen i 1995, skriv Dagbladet.

Denne politimannen var òg blant dei første som kom til staden der 17 år gamle Tengs vart funnen drepen på Karmøy.

– Han snudde Birgitte og gjennomførte kroppsmålingar, og han oppheldt seg på åstaden, sa Kristensen i eit fengslingsmøte i Sør-Rogaland tingrett torsdag.

– Poenget mitt er at med den kunnskapen vi har – og ikkje har – om korleis DNA kan smitte over frå ein person til annan, kan ein ikkje sjå bort frå at det kan ha skjedd, sa han.

Politiet har analysert ein blodflekk på Tengs' strømpebukse, og analysane peikar på den sikta mannen. Men det vart òg funne ei rekkje andre DNA-profilar på 17-åringen, påpeikar forsvararen.

