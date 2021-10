Stortingspresidenten avviser amme-nekt

innenriks

– Her har det oppstått ein situasjon der ein presenterer eit problem som eg ikkje opplever eksisterer her på Stortinget, seier Hansen til NTB i eit hastig innkalla pressemøte i regi av KrF onsdag ettermiddag.

Amming på Stortinget har vorte ein snakkis etter at stortingsrepresentant og nybakt mor Ada Abusland (Sp) etterlyste tydelegare retningslinjer for kva som er tillatne og ikkje i stortingssalen.

I ein e-post til Klassekampen stadfestar stortingsadministrasjonen at det ikkje er lov til å ta med nyfødde barn inn i stortingssalen.

Kravde omgåande endring

Nyheita fekk fungerande KrF-leiar Olaug Bollestad til å rykkje ut og krevje ei uvilkårleg regelendring frå stortingspresidenten slik at amming i stortingssalen likevel blir tillaten.

No avviser Eva Kristin Hansen at stortingsrepresentantar blir nekta å amme i stortingssalen.

– Eg har aldri sagt at det ikkje er lov, seier Hansen.

Finst ikkje ammereglar

Ifølgje Hansen finst det verken reglar for eller mot amming på Stortinget i dag. Slikt blir styrt ut frå skjønn, forklarer ho.

Amming i stortingssalen har heller aldri vore eit problem, meiner Hansen.

– Vi vil leggje til rette for småbarnsmødrer og -fedrar som treng å ha med seg barna på jobb. Det har aldri vore ei problemstilling, og det trur eg handlar om at det aldri har vore nokon som har teke med ein baby inn i salen, seier Hansen.

Blir tema på stortingsmøte

Ho vil likevel setje amming på dagsordenen når ho møter dei parlamentariske leiarane på Stortinget veka etter neste.

– Der tenkjer eg det er naturleg at vi drøftar korleis vi løyser situasjonen for småbarnsforeldre, også dette med amming, seier Hansen.

Bollestad gler seg over det ho omtaler som ein løysingsorientert stortingspresident. Dei to har ifølgje Bollestad hatt ein god prat saman onsdag.

– Eg heiar på unge mødrer. Då eg fekk det første barnet mitt for 25 år sidan, skulle du skjule at du amma. Verda har gått vidare sidan den gong, seier ho.

Ønskjer debatten velkommen

Også Abusland har teke ein prat med stortingspresidenten onsdag. Ho er glad for at ammeproblematikken no blir løfta fram.

– Eg synest stortingspresidenten har ei veldig fin tilnærming til dette, seier Abusland.

– Når du kjem inn på Stortinget i to nye roller, både som stortingsrepresentant og som mamma, er det vanskeleg å vite kva som er lov og ikkje – særleg når det ikkje er ein enkel måte å finne ut av det på, seier ho.

