Stoltenberg: Kan bli problematisk med fleire smittebølgjer samtidig

FHI reknar med at helsevesenet klarer seg godt gjennom vinteren dersom talet på innleggingar ved luftvegsvirus ikkje går særleg over 60 innleggingar i døgnet. Men dersom fleire virusbølgjer slår til på same tid, kan det bli vanskeleg for sjukehusa.

– Det å ha 60 innleggingar per dag har ein tidlegare klart under den ordinære influensasesongen i 2017/2018. Men viss det summerer seg opp med ein hard influensasesong, RS-virus og eventuelle andre luftvegsvirus, som gir, eller kan gi, sjukehusinnleggingar, så er det klart at vi har eit stort problem, ei stor utfordring, seier Stoltenberg på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen.

Ho seier det blir avgjerande å heile tida følgje med på det samla smittebiletet i samfunnet. Veldig mange av dei som er innlagt på norske sjukehus no, er enno ikkje vaksinert mot koronavirus.

– Men det er ganske få som er uvaksinert, såg blant dei som er innlagt på sjukehus no, er det fleire som er fullvaksinert enn uvaksinert, seier Stoltenberg.

