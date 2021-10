SSB: Arbeidsløysa held fram med å falle

innenriks

Arbeidsløysa er no på omtrent same nivå som før koronapandemien starta, viser tala frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU).

Sysselsetjinga har dessutan auka meir enn arbeidsløysa har falle. Det inneber at personar som tidlegare stod heilt utanfor arbeid, no er tilbake i jobb, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB). Sesongjusterte tal viser at det var 38.000 fleire sysselsette i august enn i mai.

Arbeidsløysa nådde ein topp i august i fjor, då 5,3 prosent stod utan arbeid.

AKU-tala omfattar ikkje personar som har vore permitterte i mindre enn tre månader.

(©NPK)