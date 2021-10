Retten om Tengs-sikta: Svært sannsynleg at han er skuldig i drapet

innenriks

Torsdag vart den sikta mannen varetektsfengsla i tolv veker til, i tråd med det politiet bad om, skriv VG.

Dermed er fengslingsperioden forlengd fram til midten av januar.

I rettsavgjerda frå Sør-Rogaland tingrett skriv dommaren at det er «meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet han er siktet for».

Den sikta nektaren straffskuld etter siktinga om drap på Birgitte Tengs og kravde seg lauslaten då retten skulle ta stilling til fengslingsspørsmålet torsdag formiddag.

51-åringen var ikkje sjølv til stades i rettssalen då fengslingsmøtet vart halde, men vart representert av forsvararen sin, advokat Stian Kristensen.

Påtalemakta meiner bevisa mot 51-åringen er styrkt ved at nye DNA-undersøkingar i saka viser at den sikta er berar av eit mutert y-kromosom som svært få andre kan ha, og dei andre mannlege medlemmene i hans eigen familie er sjekka ut av saka.

– Ifølgje analysen er det 95 prosent sannsynleg at det er færre enn 43 personar som har like 29 markørar, og alle vil vere i same farsslekt som sikta, heiter det vidare i rettsavgjerda.

