Regjeringa er klar med budsjettdato

innenriks

Det stadfestar Finansdepartementet overfor NTB.

Tilleggsproposisjonen er i praksis ei liste over prioriterte endringar på det siste budsjettforslaget frå Solberg-regjeringa, som vart lagt fram før regjeringsskiftet. Siste frist for å leggje fram forslaget var 10. november, men no er det altså klart at det kjem to dagar før.

Når tilleggsproposisjonen er lagt fram, kan forhandlingane starte for å finne fleirtal i Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gjort det klart at han i første omgang vil vende seg til SV med tanke på å finne ein budsjettpartnar.

I utgangspunktet har finanskomiteen frist til 20. november for å få klar innstillinga si. Det kan likevel hende at denne fristen kan utsett, særleg når det er ei mindretalsregjering.

Budsjettinnstillingane til alle fagkomiteane skal vere ferdig behandla i Stortinget 15. desember.

(©NPK)