Nybakt mor vil ha svar på om ho får amme i stortingssalen

I ein e-post til Klassekampen stadfestar stortingsadministrasjonen at det ikkje er lov til å ta med nyfødde barn inn i stortingssalen.

Representant Anja N. Abusland (Sp) er sjølv nybakt mor. Ho seier det har vore vanskeleg å finne retningslinjer for spedbarn og amming på Stortinget og meiner Stortinget bør klargjere retningslinjene sine for amming.

– Når det ikkje er klart kva som er lov og ikkje og kvar det passar å ha med barn og ikkje, så er det lett å tenkje at ein berre bør la det vere. Om ein på førehand veit at det er lov, er det lettare å planleggje, seier Abusland.

No får ho hjelp av sambuaren sin til å passe barnet medan ho er i stortingssalen, og ho har med seg barnet i komitémøte der ho kan amme. Ho har ikkje møtt på problem så langt, men meiner det kan bli problematisk med lange voteringar der ho ikkje får forlate stortingssalen.

Abusland seier at ho ser argumenta mot å tillate spedbarn i salen, men synest det bør vere mogleg å gjere unntak.

– Ein burde kanskje sjå litt på det. Eg ville heller ikkje sagt automatisk nei.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) seier til avisa at ho ønskjer å vere fleksibel, men at ho i dei 16 åra sine på Stortinget aldri har opplevd spedbarns-forbodet som eit problem. Ho peikar òg på at representantane kan følgje møte digitalt, og få amma på den måten.

