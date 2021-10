Norsk politi samarbeider med politiet i Kosovo om Mortensrud-drapet

innenriks

– Den 15. oktober fekk politiet i Kosovo informasjon frå norske styresmakter rundt den aktuelle saka, opplyser politiet i Kosovo til NRK.

Ein representant for politiet der fortel at dei samarbeider med norsk politi, og at det er kontinuerleg kommunikasjon. Dei har vorte kontakt i samband med arrestordre, og styresmaktene i landet har vorte varsla om han.

Brørne Valon (35) og Visar (32) Avdyli frå Bærum er sikta for drap eller medverknad til drap etter skytinga som tok livet av Hamse Hashi Adan tidlegare i oktober. Ein mann i 40-åra er òg varetektsfengsla i saka.

