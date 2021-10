Ni av ti fekk medhald i mobbesaker

innenriks

Ifølgje Dagsavisen har talet på saker auka med 26 prosent frå same periode i fjor, men Kunnskapsdepartementet meiner dette kan vere prega av koronapandemien og nedstenging.

I 2017 kom ordninga med at elevar i grunnskulen og vidaregåande skule kan melde inn mobbesaker til Statsforvaltaren når dei opplever at skulen ikkje hjelper dei.

Til Dagsavisen seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at det er bra at fleire no veit om klageordninga. Samtidig synest ho det ikkje er bra at så mange opplever mobbing utan av det blir teke på alvor.

– Det er bra at fleire melder frå, men det er ikkje bra at så mange får medhald, for det viser at skulane ikkje har overhalde aktivitetsplikta godt nok, og det viser òg at mobbesaker veks seg for store og krevjande før dei blir løyste, seier Brenna.

(©NPK)