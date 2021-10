Kongen spøkte med bilagsklusset til politikarane

innenriks

– Då vi planla denne kvelden, forstod vi etter kvart at vi måtte vere på den heilt sikre sida, sa kong Harald til stortingsrepresentantane i talen sin etter middagen.

– Så vi har sjekka jussen, all slags forskrifter – til og med Stortingsadministrasjonen. Og eg kan gle dykk med at representantane ikkje treng å melde denne, sa kongen til stor latter i salen.

Spøken kunne tolkast som eit lite stikk til dei mange sakene rundt politikarar som ikkje har halde orden på bilag og gode knytt til verva sine. Kjell Ingolf Ropstad gjekk som kjent av førre månad som KrF-leiar. Det skjedde som følgje av avsløringane om at han har fått gratis pendlarbustad frå Stortinget, utan at han betalte skatt av fordelen.

Hylla rekordhøg kvinnedel

Kongens årlege tale til politikarane på stortingsmiddagen er kjend for å vere prega av ein lett og spøkefull tone. Han trekte fram at det i år var ekstra hyggjeleg å kunne ønskje velkommen til eit nytt storting, som denne gongen består av rekordmange kvinner (45 prosent).

– Her i Kongefamilien er den kvinnelege representasjonen heile 50 prosent. Ved votering er ho ofte mykje meir. Korleis dette er mogleg, er eg ikkje heilt sikker på, sa kongen med eit glimt i auget.

Han samanfatta òg den krevjande koronaperioden, som har gjort at også kongefamilien har måtta ty til ein meir digital kvardag.

– Er det noko vi verkeleg har lært sidan mars i fjor, så er det betydninga av moderne datateknologi for å kunne komme i kontakt med kvarandre. Stor var derfor gleda i familien då eg fekk mobiltelefon. Det tok berre 40 år, sa 84-åringen.

Tradisjon sidan 1906

Det er lang tradisjon for at kongefamilien inviterer stortingsrepresentantane til middag etter at Stortinget er opna. Med få unntak, blant dei fjorårets avlysing på grunn av pandemien, har tradisjonen vorte halde ved like frå år til år.

Årets middag skjer ein dryg halvannan månad etter stortingsvalet, som enda med at Ap og Sp danna regjering. I talen sin hylla kongen det norske demokratiet og maktoverføringa, ein prosess som står i stor kontrast til mange land rundt om i verda.

– Etter eit stortingsval kan ein oppleve noko av det beint ut vakre i politikken: Den siviliserte og omsorgsfulle overgangen når nøklar skiftar eigar, frå ein minister til ein annan, som i tillegg har eit anna politisk syn, sa kong Harald.

(©NPK)