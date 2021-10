Klimaserie for barn fekk både ris og ros i Kringkastingsrådet

innenriks

Serien har fått kritikk for å skremme barn og påføre dei «klimaangst». Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er blant kritikarane.

– Det er ein serie full av ganske tvilsame koplingar og relativt ekstreme forenklingar. Det er veldig lite nyansar her, sa Selbekk på møtet, ifølgje Medier24.

– Dette er på eit nivå som nærmar seg uforsvarleg, både for barn og vaksne, meiner han.

Rådsleiar Julie Brodtkorb trur likevel at barna forstår bodskapen.

– Barna forstår at det er ikkje slik at huset blir teke av steinras om dei et ein burgar, seier ho.

Til dei som meiner verkemidla i serien er for drastiske, seier ho:

– Nokre gonger må ein servere brokkoli med sjokolade.

