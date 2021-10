Klede og byggjevarer drog detaljhandelen opp

innenriks

Omsetningsvolumet i detaljhandelen har falle dei siste tre månadene. Berre i august var fallet 3,9 prosent, men no ser det ut til at trenden er broten.

– Under pandemien har nordmenn brukt meir pengar på varekonsum, og mindre på tenester. I tillegg har vi handla meir i Noreg. Dette har ført til store utslag i tala, og trass i nedgangen gjennom sommaren, ligg omsetningsvolumet i detaljhandelen framleis langt over nivåa frå før pandemien, seier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Klede og byggjevarer dreg opp

Ein av dei største bidragsytarane til september-oppgangen var ein auke i salet av byggjevarer, ifølgje SSB.

– Bransjen har vore prega av høge prisar på trelast dei siste månadene, men frå august til september fall prisane på ein del materiale som typisk blir brukte til vedlikehald og reparasjon av bustader, seier Skjeldås.

Ho viser til ein nedgang for denne varegruppa i konsumprisindeksen på 4,7 prosent.

I tillegg til byggjevarer bidrog òg auke i sal av klede i september til oppgangen. Klesbransjen held dermed fram oppgangen frå august. Det var òg ein auke i butikkhandel med blomster.

Nedgang i sal av alkohol

Det var derimot ein nedgang i daglegvareforretningane.

Skjeldås meiner nedgangen i salet av daglegvarer og alkohol truleg har samanheng med gjenopninga av samfunnet, som gjer at fleire både et og drikk ute på serveringsstader igjen.

– I tillegg er det lettare å reise over grensa til Sverige for å handle, noko som påverkar salet av daglegvarer og alkohol her i Noreg, seier Skjeldås.

Nedgang i 3. kvartal

Ser ein på tala for detaljomsetninga i 3. kvartal viser dei ein nedgang i sesongjustert volum på 3,7 prosent samanlikna med 2. kvartal.

– Her ser ein effekten av gjenopninga av samfunnet, med ein nedgang både for daglegvare og netthandel, som har vore bransjar prega av vekst gjennom pandemien, seier Skjeldås.

– Den kraftige nedgangen ein såg for byggjevarer i juli, er òg med på å trekkje indeksen ned i denne perioden. Samtidig ser vi ein auke i salet av klede, som lenge var ein bransje prega av stengde butikkar og kjøpesenter.

