Helseministeren forlengjer fleire koronatiltak: – Pandemien er ikkje over

innenriks

– Vi har bestemt oss for å behalde fleire tiltak som vi skulle vurdere å fjerne no. Det er fordi vi ønskjer å sjå an situasjonen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen torsdag.

Tiltaka som blir forlengde, er nedjusterte TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) og vidareføring av dagens innreisetiltak.

Dermed går ikkje regjeringa vidare til fase 2, der mellom anna innreiserestriksjonar blir oppheva for grå land/andre land utanfor EØS/Schengen, og grensekontrollen i Indre Schengen blir avslutta.

– Saman med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) skal vi gjere ei grundig vurdering av situasjonen, både innanlands og utanlands, før vi tek stilling til om vi skal sleppe opp på grensa. Dette er viktig med tanke på arbeidsinnvandring i tida som kjem, sa Kjerkol og peika på mellom anna det kommande vinterfisket.

– Pandemien er ikkje over

Dagens nedjusterte TISK har regjeringa òg valt å føre vidare ut året. Plikta til å isolere seg når ein er smitta, blir òg førte vidare.

– Pandemien er ikkje over. Vi ser at smitten skyt fart, og at sjukehusinnleggingane aukar i mange land, også land der mange er vaksinerte. Det bekymrar, sa Kjerkol.

I Noreg er smittesituasjonen handterleg, meiner Kjerkol. Ho seier smitten har auka, men at innleggingsstallane framleis ligg lågt, og at styresmaktene følgjer presset på helsetenesta tett.

Ho opna likevel pressekonferansen med å seie:

– Eg stiller utan tommestokk – men la det ikkje vere tvil: Vi følgjer nøye med på utviklinga og kjem til å ta i bruk verktøya som trengst viss situasjonen skulle endre seg.

Både helseminister Kjerkol og FHI-direktør Camilla Stoltenberg kom på pressekonferansen med ei sterk oppmoding til dei som ikkje har vaksinert seg enno:

– Til deg som har venta med vaksinen, vil eg seie dette: Alle etternølarar er hjarteleg velkommen til gratis vaksinasjon på vaksinesenteret til kommunen eller hos fastlegen, sa statsråden.

Aukande smittetal, men lokale tiltak

Smittetala i Noreg har den siste tida vore aukande. I FHIs siste vekerapport kjem det fram at smitten auka med 53 prosent førre veke. Det siste døgnet er det registrert 1.180 koronasmitta i Noreg. Torsdag var 107 koronapasientar innlagde på sjukehus.

På pressekonferansen understreka Kjerkol at kommunane må halde fram med å innføre lokale tiltak ved smitteutbrot når det er nødvendig og forholdsmessig.

Tidlegare torsdag innførte Tromsø kommune nye tilrådingar etter høge smittetal den siste tida. Kommunen har dei siste dagane vore i tett dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.