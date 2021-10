Helseministeren beklagar halloween-fråsegn

innenriks

– Snørrete ungar kan dessverre ikkje gå halloween. Ein må halde seg heime når ein er sjuk, sa helseminister Ingvild Kjerkol til NRK før koronapressekonferansen på torsdag.

Uttalen medførte kritikk frå mellom anna Anders Danielsen Lie, skodespelar og assisterande bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo. No beklagar Kjerkol.

– Det er mykje ein fersk helseminister skal lære. Eg har jo tre barn og veit godt at ungar stort sett er snørrete heile vinteren, utan at det betyr at dei er sjuke, seier Kjerkol til Dagbladet.

– Så derfor: Eg beklagar overfor alle snørrete og godtesjuke barn og foreldra deira viss eg har skapt forvirring, seier Kjerkol, som stadfestar at snørrete barn kan gå halloween, medan sjuke barn må halde seg heime.

