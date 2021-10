Helseminister Kjerkol: Pandemien er ikkje over

innenriks

– Pandemien er ikkje over. Vi ser at smitten skyt fart, og at sjukehusinnleggingane aukar i mange land, også land der mange er vaksinerte. Det bekymrar, sa ho på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen torsdag ettermiddag.

I Noreg er smittesituasjonen handterleg, meiner Kjerkol. Ho seier smitten har auka, men at innleggingsstala framleis ligg lågt, og at styresmaktene følgjer presset på helsetenesta tett.

– Vi er ikkje berre opptekne av kor mange som blir lagde inn på intensivavdelingane på dei store sjukehusa, vi er òg opptekne av situasjonen i små distriktskommunar som har ei mindre og meir sårbar helseteneste enn dei store byane.

(©NPK)