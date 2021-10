Helse-statssekretær får kritikk for utsegn om psykisk helse

innenriks

I eit Facebook-innlegg i fjor skreiv Bjørkholt dette, ifølgje Dagens Næringsliv:

– Vår tids «epidemi» av psykiske plager blant ungdom, særleg jenter, meiner eg delvis er mant fram av terapeutane sjølve. Psykologar og helsesjukepleiar legitimerer eigen eksistens ved å terapeutisere samfunnet. Svært viktig debatt!

Innlegget lenkja til ein kommentarartikkel hos Aftenposten.

Bjørkholt har bakgrunn som fastlege og vart fredag utnemnd som statssekretær for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Tidlegare har han fått kritikk for eit no sletta Facebook-innlegg der han takka Hege Storhaug frå Human Rights Service.

– Sidan eg vart utnemnd som statssekretær, har fleire av dei tidlegare utsegnene mine i sosiale medium vore omtalte i media. Desse tekstane har skapt uro. Det vil eg beklage, seier Bjørkholt til DN.

Han ønskjer ikkje å svare på om det han beklagar, er uroa utsegnene har skapt, eller innhaldet i dei.

Leiar i Sjukepleiarforbundet Lill Sverresdatter Larsen seier ho blir oppgitt over utsegna og ber helseministeren avklare kva politisk leiing i departementet står for.

– Det han gjer, er å framheve eigen profesjon og viser lita forståing for psykologar og helsesjukepleiarar, seier ho.

(©NPK)