Framleis uvisst om DNB får kjøpe Sbanken

Konkurransetilsynet har sidan april vurdert om dei skal stoppe oppkjøpet til DNB av konkurrenten Sbanken. DNB la tidlegare i oktober fram forslag til avhjelpande tiltak, slik tilsynet krev, og torsdag var det venta at tilsynet ville avgjere saka. Men no er avgjerda utsett med 15 dagar.

– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at forslag til avhjelpande tiltak ikkje endrar meininga til tilsynet om at oppkjøpet vil vere til skade for forbrukarane i marknaden for sparing i fond, og at tilsynet vil forby oppkjøpet. DNB ønskjer på bakgrunn av dette å setje fram eit nytt forslag til avhjelpande tiltak og har derfor bede tilsynet om å utsetje fristen for å konkludere i saka, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

– Det viktigaste avklart

Tilsynet har i all hovudsak allereie avklart dei viktigaste spørsmåla i kjøpsprosessen, ifølgje kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

– Bekymringane til Konkurransetilsynet har vore knytt til fondsdistribusjon, som utgjer ein svært liten del av det samla oppkjøpet. Vi vil halde fram dialogen med Konkurransetilsynet om dei avhjelpande tiltaka. I dialogen hittil har vi lagt vekt på at marknaden for fondsdistribusjon er i stor utvikling, med sterk konkurranse mellom ei rekkje aktørar og nye utfordrarar, seier ho.

Dårlegare vilkår?

I juni vart det kjent at DNB hadde sikra seg 90,9 prosent av aksjane i banken til 108,85 kroner per aksje og dermed var i posisjon til å tvangsinnløyse dei resterande aksjane.

Konkurransetilsynet varsla 24. juni at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet, og banken gjentok varselet 26. august. Grunnen er at tilsynet har vore bekymra for at DNBs kjøp av Sbanken kan føre til svekt konkurranse og dårlegare vilkår for bankkundar som ønskjer å spare i fond.

DNB er Noregs største finanskonsern med 2,1 millionar personkundar. Sbanken, som har marknadsført seg som ein gebyrfri bank, har 450.000 kundar.