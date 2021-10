FHI meiner ny smittebølgje i vinter er sannsynleg

innenriks

– Ut frå ei samla vurdering meiner vi det er sannsynleg at vi får ei bølgje gjennom vinteren, men ikkje like stor som scenarioet med 60 innlagde kvar dag. Men dette veit vi ikkje, så vi må vere førebudde òg på ei større bølgje enn det vi reknar med at vi kan handtere og førebyggje greitt, sa Stoltenberg på koronapressekonferansen til regjeringa torsdag.

Situasjonen med 60–70 innlagde kvar dag er eitt av to scenario som FHi har utarbeidd. Det andre scenarioet viser inga ny bølgje i det heile. Scenarioa er modellerte, baserte på matematiske utrekningar.

– Hugs òg at i ein vanleg, hard influensasesong har vi hatt omkring 60 eller endå fleire innleggingar per dag i periodar, minte Stoltenberg om.

Ho la til at dei held fram med å følgje situasjonen nøye.

– Ny informasjon og kunnskap bidreg stadig til å innsnevre uvissa om dei næraste vekene, sa ho.

