Dei sakna i Kvam er enno ikkje funne – politiet ventar på betre vêr

Torsdag har det vore ute mannskap frå brannvesenet for å gjere strand- og overflatesøk i Movatnet og deler av Hardangerfjorden, men det er ikkje lett i Tokagjelet.

– Det er framleis mykje vatn i elva. Hovudteorien vår er at dei er i Tokagjelet. Det er krevjande forhold for leitemannskap, og vi vil no vente på lågare vassføring og vatn i elva før vi gjer nye tiltak der oppe, sa innsatsleiar Svein Laupsa på ein pressekonferanse torsdag.

Laupsa stadfesta at gjenstandane som vart funne onsdag styrkjer hypotesen om at dei sakna er øvst i Tokagjelet.

Det er framleis meldt regn, og leitemannskapa treng nokre dagar med opphaldsvêr før nye søk kan gjerast i elva. Politiet skal planleggje nye tiltak, som bruk av undervasskamera for skanning i botnen av Movatnet, og eventuelt Hardangerfjorden.

Laupsa fortel at det framleis er politifolk i arbeid, men at det er betrakteleg færre leitemannskap i arbeid no enn tidlegare i veka.

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) har vore sakna sidan søndag kveld. Politiet uttalte måndag at dei ikkje lenger har håp om å finne dei tre i live, og det blir søkt etter truleg omkomne.

