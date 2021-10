Vårt Land felt i PFU for artikkel om overgrep i Jehovas vitne

innenriks

Sekretariatet innstilte på brot på begge punkta, men utvalet meinte at det vart kritikk på 4.14, skriv Medier24.

Punkt 4.14 handlar om samtidig imøtegåing, medan punkt 3.2 handlar om kjeldeutval og at opplysningar som blir publiserte, skal vere korrekte.

Saka handla om at leiinga i Jehovas vitne i fleire land blir skulda for å skjule seksuelle overgrep mot barn. PFUs medlemmer meiner saka er uryddig om kva som dreier seg om Jehovas vitne internasjonalt, og kva som dreier seg om organisasjonen i Noreg.

Jehovas vitne, som klaga Vårt Land inn for PFU rundt punkt 3.2, 4.1, 4.3 og 4.14 i Ver varsom-plakaten, meiner at sjølv om artikkelen handlar om Jehovas vitne internasjonalt, vil lesaren lese han som at han òg gjeld Jehovas vitne i Noreg. Dei har òg reagert på kort svarfrist.

Vårt Land har avvist at dei har brote god presseskikk, men har innrømt at språkbruken kunne ha vore meir presis i artikkelen, som ikkje inneheld konkrete skuldingar mot Jehovas vitne i Noreg. Dei meiner òg at klager fekk rimeleg tid til å svare sidan det var ei «løpende nyhetssak».

(©NPK)