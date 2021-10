Universitetet i Tromsø vil leggje ned populær utdanning

innenriks

– Det er heilt galimatias å leggje ned denne utdanninga, seier førsteamanuensis Signhild Skogdal, som er fagansvarlege for logopedi i UiT til Khrono.

Ved siste opptak var det 80 søkjarar til 15–20 plassar på master. Samtidig er òg to nyutdanna nettopp i gang med doktorgrad.

Mange stader er det stor mangel på logopedar, og spesielt i Nord-Noreg. Det finst mellom anna berre to samisktalande logopedar i heile landet. Logopedundersøkinga i afasiforeininga viser at 63 prosent av kommunane manglar logoped for vaksne.

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fakultetet) tek avgjerda si onsdag. Men den endelege avgjerda blir gjort av universitetsstyret sjølv.

– Det er ei trist sak at vi ser oss nøydde til å foreslå nedlegging, seier prodekan Lars Aage Rotvold ved fakultetet.

Han forklarer at ein pressa økonomisk situasjon ved fakultetet er grunnen.

Logopedar hjelper vaksne og barn med ulike former for språkproblem. Det kan til dømes vere stamming og leppe-kjeve-ganespalte frå fødsel. I tillegg er det ei viktig teneste for dei som har MS, parkinson og hjerneslag.

(©NPK)