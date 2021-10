To terrordømde brør etterlyste for drapet på Mortensrud

innenriks

– Dei to er sikta for drap og/eller medverknad til drap, seier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet offentleggjorde namna på dei to sikta i ei pressemelding onsdag. Dei er brørne Valon (35) og Visar (32) Avdyli frå Bærum.

– Brørne er kjende for politiet frå før, mellom anna gjennom Høgsteretts dom 28. juni 2016 der dei er domfelte for terrorverksemd. Politiet ser likevel ingen samanheng mellom tidlegare domfellingar og drapet på Mortensrud, skriv Oslo politidistrikt i pressemeldinga.

Reiste til Kosovo

Det var på kvelden torsdag 7. oktober at Adan vart skoten på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døydde han av skadane.

Ein mann i 40-åra frå Oslo er varetektsfengsla i saka og politiet etterlyste dei to brørne internt i politiet før helga, men utan å offentleggjere namn eller bilete.

Politiet opplyste då at dei meiner dei to etterlyste har ei meir sentral rolle i drapet enn mannen som er arrestert.

I etterlysinga politiet offentleggjorde onsdag ettermiddag, er det gitt att bilete av brørne tekne på Gardermoen då dei forlét Noreg og reiste til Priština i Kosovo laurdag 9. oktober.

– Politiet hadde på dette tidspunktet ikkje mistanke mot brørne og vart først kjent med at dei hadde forlate landet på eit seinare tidspunkt, skriv politiet.

Håpar brørne vil melde seg

Enoksen seier til VG at det er for tidleg å seie noko om årsaka til drapet.

– Vi kan jo berre tenkje oss til kvifor dei har drege utanlands, og vi håpar at dei vil melde seg så fort som mogleg, seier han.

Han legg til at politiet ikkje har vore i direkte kontakt med brørne etter at dei reiste frå landet.

Enoksen seier til TV 2 at han har forhåpningar om at dei to vil bli arresterte innan kort tid.

Nektar for å ha noko med drapet å gjere

Advokat Svein Holden opplyser til NTB at han har vore i kontakt med Valon (35) og Visar Avdyli.

– Begge nektar for å ha noko med dette å gjere, seier Holden.

Han ønskjer ikkje å kommentere om dei to kjem til å melde seg for politiet for å avklare situasjonen.