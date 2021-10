Talet på fornærma stig i Kongsberg-saka – etterforskinga over i ny fase

innenriks

– Vi står ved eit vegskilje i kva vi kan seie til allmenta. Hittil har vi sagt mykje, men no gjer omsyn til etterforskinga at vi ikkje kan gi alle detaljar framover.

Det sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Søraust politidistrikt på ein pressekonferanse onsdag. Det kjem ei rettssak, og politiet vil ikkje førehandsprosedere, seier han.

– Vi skal vere nøkterne og saklege, og vi skal korrigere usanne rykte.

Etterforskinga framover vil handle om den siktas tidlegare historie og psykiske helse. Politiet ønskjer ikkje at vitne skal vere farga av det dei les i media.

Haldningane til den sikta og om han har gjort førebuingar, er òg viktige moment i etterforskinga til politiet.

Talet på fornærma har stige

Politiet har så langt avdekt 24 fornærma i saka.

– Av dei 24 fornærma i saka, er fem drepne, tre fysisk skadde og 16 utsette for ulike hendingar, sa Omholt.

Hendingane kan vere forsøk på drap eller forsøk på kroppsskade mot dei som vart skote etter med pil og boge.

– I tillegg er det nokon som har vorte sikta på og har vorte utsette for truslar. Etter kvart som etterforskinga skrir fram, kan talet som har vorte utsett for ulike hendingar, endre seg, sa Omholt.

Vil ikkje seie meir om drapsvåpena

Espen Andersen Bråthen (38) brukte pil og boge og dessutan to stikkvåpen den fatale onsdagskvelden på Kongsberg. Den sterkaste hypotesen til politiet er at våpena vart kjøpte på internett ei stund før valdshandlingane.

Dei vil ikkje gå ut med nokon detaljar om våpena anna enn at dei er stikkvåpen.

– Vi ser ikkje at det er allment behov for å vite meir om stikkvåpena. Vi ønskjer heller ikkje å seie kor lang tid i førevegen dei vart kjøpte.

Det har å gjere med at dei framleis avhøyrer vitne om historikken for sikta, og at dei ikkje ønskjer å påverke etterforskinga.

– Dette har betydning med tanke på om handlingane har vore planlagde. Det er eitt av mange moment vi vurderer når vi ser på motiv og førebuingar, seier Omholt.

Omfattande avhøyr av vitne

Politiet opplyser at dei har vore i kontakt med 260 personar, men tek atterhald om at enkelte kan ha vorte snakka med fleire gonger.

I tillegg har det vorte gjort formelle avhøyr av 130 fornærma eller vitnar. Også her tek politiet noko atterhald om nøyaktig tal.

Hypotesen rundt konvertering til islam er ytterlegare svekt, ifølgje Omholt. Den sikta skal ha gjort undersøkingar rundt det å konvertere, men politiet kan ikkje sjå at det har vorte gjennomført.

(©NPK)