Sylvi Listhaug krev krisepakke for «vanlege folk»

Listhaug nytta spørjetimen onsdag til å konfrontere statsminister Jonas Gahr Støre med rekordhøge straumprisar, aukande matvareprisar og ei rente som er på veg opp.

– Samtidig som lommebøkene til vanlege folk blør, håvar staten inn pengar gjennom olje og gass, avgifter, moms, sa Listhaug, før ho kom med dette kravet til regjeringa:

– No trengst det ein krisepakke for vanlege folk. I staden for at vi gjer fleire avhengige av hjelp frå det offentlege, har vi moglegheita til at staten lèt folk behalde meir av eigne pengar og greier seg på eigne inntekter, sa Listhaug.

Ho meiner ein slik krisepakke mellom anna må bidra til å redusere bensin- og dieselavgiftene, fjerne elavgifta og redusere matmomsen.

Støre forsikra om at regjeringa hans vil leggje fram eit budsjettopplegg som set vanlege folk først. Samtidig kom han med eit stikk tilbake til Frp-leiaren:

– Representanten representerer eit parti som gjennom åtte år har vore i front i budsjett som har auka avgiftene for vanlege folk. Skrudd dei opp. No, nokre veker etter eit regjeringsskifte, skal dei skruast ned igjen, sa Støre.

