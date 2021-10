Skjerpar leiteinnsatsen i Kvam før det kjem meir uvêr

innenriks

Innsatsleiaren til politiet Svein Valland Laupsa i Kvam seier til NTB at overflatedykkarar skal leite etter dei tre sakna Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som vart tekne av straumen i Tokagjelselva søndag kveld. Det vil òg bli gjennomført søk langs strandkanten.

Søket etter dei tre, og dessutan hunden Leo, har gått føre seg utan stans sidan dei vart melde sakna, men arbeidet er krevjande fordi det framleis er høg vasstand og stri straum i elva som går heilt ned til Hardangerfjorden.

– Vi kan ikkje sjå bort frå at dei kan ha vorte drege så langt ned som ned til fjorden, og då må vi leite heilt derfrå. Viss dei har hamna ut i fjorden, vil det skape endå meir komplikasjonar, seier Laupsa.

Meir ressursar

Han seier vêret onsdag er betre enn venta, og at det derfor blir sett inn meir ressursar på å finne dei sakna sidan dårlegare vêr er på veg torsdag og fredag.

– Vi har fleire folk i arbeid i dag. Vi ønskjer å søkje oppe i fossen og området der båten vart funnen, men han er framleis så stor at det ikkje er forsvarleg å dykke der, seier Laupsa.

Framleis veit ikkje leitemannskapa heilt kva som skjedde søndag kveld då båten med dei tre personane vart teken av den flaumstore elva og dregne ned fossen.

– Har det tøft

Laupsa seier politiet har ein teori om at dei prøvde å ro over vatnet for å ta seg til ei hytte på den andre sida, men vart tekne av straumen og ført nedover elva og ut i fossen.

Onsdag sende politiet òg ut bilete av dei tre sakna, i samråd med dei etterlatne.

– Dei har det tøft – det er ein krevjande situasjon. Dette er ei tragisk sak, så vi gjer alt for å finne dei sakna, seier Laupsa.

