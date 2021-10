Politiet meiner mistanken mot Tengs-sikta er styrkt – ber om forlengd varetekt

innenriks

– Politiet meiner no at bevisa mot den sikta er styrkt. Vi har i dag sendt krav til Sør-Rogaland tingrett der vi ber om at mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs blir varetektsfengsla i 12 nye veker med heimel i paragrafen i straffeprosesslova 172 a, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma i ei pressemelding.

Det betyr at politiet meiner bevisa i saka i særleg grad styrkjer mistanken. I tillegg meiner politiet at ei lauslating vil støyte den vanlege rettskjensla og kunne skape utryggleik i befolkninga.

Fengslingsmøtet blir halde torsdag.

Mannen nektar for å ha noko med drapet å gjere.

Mannen vart arrestert 1. september i år, sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han har sidan 3. september vore varetektsfengsla på grunn av fare for tap av bevis, men no meiner politiet at det ikkje lenger er nokon fare for at mannen vil øydeleggje bevis.

Sikta har tysdag vore i eit nytt avhøyr der han er gjort kjend med utviklinga i saka.

– Av respekt for prosessen ønskjer ikkje politiet å gå inn i detaljane omkring kravet før denne er behandla av retten. Vi kan likevel opplyse at grunngivinga for kravet er nært knytt til DNA-undersøkingane i saka, seier Soma.