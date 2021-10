PST: Utsegner frå Kongsberg-sikta peika mot terror

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) meinte dagen etter drapa at angrepet på dåverande tidspunkt stod fram som ei terrorhandling.

Ifølgje Dagbladet var grunnlaget det som faktisk hadde skjedd, og det sikta Espen Andersen Bråthen sa til politiet.

– Det gjorde at vi måtte ta høgd for at det var terror, òg fordi vi måtte setje i verk dei tiltaka vi gjer viss det er terror, seier kontraterror-sjef Arne Christian Haugstøyl i PST til Dagbladet.

Ifølgje Haugstøyl hadde utsegnene samanheng med Bråthens påståtte konvertering til islam, men han ønskjer elles ikkje å gå nærare inn på kva som skal ha vorte sagt.

På ein pressekonferanse onsdag sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Søraust politidistrikt at hypotesen om terror framleis står ved lag, men at han ikkje er styrkt så langt i etterforskinga.

– Men det er heilt naturleg å vurdere dette fortløpande. Særleg med tanke på kva sikta forklarer om kva hensikt og tankar han hadde med dei handlingane han utførte, sa Omholt.

