Ni av ti vitskaplege artiklar her i landet er på engelsk

innenriks

Ifølgje Klassekampen viser tal for Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (Nifu) at det i fjor vart skrive 28.100 vitskaplege artiklar ved norske institusjonar.

91 prosent av dei var på engelsk, medan 8 prosent var på norsk. Delen norske publikasjonar har falle med 7 prosentpoeng sidan 2011.

– Dersom dette held fram, fryktar eg at det til slutt vil vere ein del norskspråkleg forsking og forsking som særleg gjeld norske forhold, som ikkje lenger har nokon publiseringskanalar i form tidsskrift eller seriar som gir publikasjonspoeng. Då vil det vere rett å seie at internasjonaliseringa i akademia har gått for langt, seier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

