NRK felt i PFU for å ikkje rydde i kommentarfeltet

Rikskringkastaren fekk òg kritikk på punkt 4.14 (samtidig imøtegåing) i Ver varsam-plakaten for nokre radioinnslag på Nyheitsmorgon for å promotere dokumentaren om Brunstad Christian Church, melder Medier24.

NRK har avvist presseetiske overtramp i Facebook- og Instagram-publiseringane, og dei har opplyst at redaksjonen hadde forsterka modereringa, og dessutan at fleire kommentarar vart sletta og skjulte.

Brunstad Christian Church klaga NRK inn for ei rekkje punkt i samband med dokumentaren – blant dei var 3.2, 3.3, 4.14 og 4.17.

I møtet i Pressens faglige utvalg onsdag er òg Vårt Land felt for brot på god presseskikk i ei sak om Jehovas vitne, Se og Hør er felt for å ha omtalt eit kjendispar som kjærastar over eitt år etter brot, medan Medier24 og Kom24 er felt for å ha brote punkt 3.3 i Ver varsam-plakaten. Punktet handlar om at det er god presseskikk å klargjere premissane i kontakten med kjelder.

