Funn av nye gjenstandar i leiteaksjonen i Kvam

Det heng både saman med dei nye funna og at det er spådd dårlegare vêr dei neste dagane, skriv Dagbladet.

– Vi har observert nokre gjenstandar som vi knyter til dei sakna. Brannvesenet er på veg ned no for å undersøkje. Dei blir rappellerte ned til staden. Gjenstandane vart oppdaga med drone i går kveld. Vi undersøkte bileta til dronen, og vi såg ting som gjer at vi ønskjer å gå ned, seier innsatsleiar Svein Valland Laupsa til Dagbladet.

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) vart tekne av straumen i Tokagjelselva søndag kveld og er enno ikkje funne.

