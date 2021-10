Få brannar i landbruket første halvår

innenriks

Ifølgje Landbrukets brannvernkomité er det så langt i år berre registrert éin brann der dyreliv har gått tapt. I dette tilfellet omkom 100 fasanar.

Årestaden var sikringsskapet, som er ei hovudutfordring for brannar i landbruket.

Ifølgje komiteen har den positive utviklinga vart sidan 2014. Då vart det teke i bruk brannførebyggjande el-kontroll for landbruksbygg og varmesøkjande kamera.

I første halvår vart det registrert 37 brannar i driftsbygningar med skade for over 100.000 kroner, og det er betalt ut 80 millionar i brannerstatning for driftsbygningar.

Etter at brannførebyggjande el-kontroll vart teken i bruk, har utbetalingane til landbruksbrannar gått ned.

Samanliknar ein utbetalingar til landbruksbrannar for dei siste fem åra mot dei førre fem, er det i snitt redusert med 100 millionar kroner i året, som svarer til 40 prosents nedgang.

(©NPK)