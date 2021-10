Equinors frå verste til eitt av dei beste resultata – blir trekte opp av høge prisar

innenriks

Resultatet er meir enn 12,5 gonger høgare enn for tilsvarande kvartal i 2020. Ikkje uventa har dei sterke olje- og gassprisane gitt eit svært sterkt resultat.

– Den globale økonomien er på veg opp igjen, men vi er framleis førebudde på svingingar i marknaden knytt til verknadene av pandemien, seier konsernsjef Anders Opedal.

Særleg gassprisane er svært sterke no, og Equinor har teke grep for å auke gasseksporten for å møte den høge etterspurnaden i Europa. Samla eigenproduksjon av olje og gass var på 1,996 millionar fat oljeekvivalentar per dag i tredje kvartal, opp frå 1,994 millionar i same periode i 2020.

Ikkje sidan 2012 har selskapet levert eit betre resultat målt i dollar, og målt i kroner er dette høgaste kvartalsresultatet nokosinne, fortel DN.

Mykje fossilt, mindre fornybart

Fleire nye felt kom i produksjon, samtidig som produksjon på eksisterande felt vart auka.

– Det svært lønnsame Troll Fase 3-prosjektet kom i drift, og Martin Linge-feltet har trappa opp produksjonen. Begge leverer gass til Europa produsert med låge utslepp. Dei store havvindprosjekta våre går framover i samsvar med plan, seier Opedal.

Eigenproduksjon av fornybar energi i kvartalet har samtidig gått ned og var 304 GWh, ned frå 319 GWh for same periode i fjor. Selskapet oppgir at dei har hatt mindre vind enn gjennomsnittet for sesongen, noko som påverkar produksjonstala.

Eitt år på topp

Opedal har om få dagar vore toppsjef i selskapet i eitt år. Han tok over jobben frå Eldar Sætre 2. november i fjor.

Han seier streng kapitaldisiplin og ein svært sterk netto kontantstraum styrkjer balansen i selskapet. Selskapet har i 2021 redusert gjeldsgraden kvart kvartal, og i tredje kvartal er ho ned til 13,2 prosent, frå 16,4 prosent i andre kvartal.

Same året har Opedal gradvis auka utbytte per aksje etter at det på grunn av pandemien vart redusert frå 27 til 9 cent per aksje. No er utbytt på 18 cent per aksje.