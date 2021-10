Nav-konsulent dømd til fengsel for misbruk av syrisk flyktning

innenriks

Dommen lyder på 14 månaders fengsel, medan flyktningen blir tilkjend 100.000 kroner i oppreisning, skriv Rett24.

Kvinna i 50-åra jobba i Nav og hjelpte ein flyktning med å søkje om familiegjenforeining for den 12 år gamle veslebroren hans. I samband med dette oppstod det seksuell kontakt mellom dei to.

Flyktningen i 30-åra bad om eit møte med sjefen til konsulenten, og forklarte at han kjende seg pressa til å ha sex med kvinna, fordi han opplevde at det elles kunne bli vanskeleg å få broren til Noreg. Kvinna svarte med å melde mannen for valdtekt.

Lagmannsretten har komme fram til at valdtektsskuldinga er falsk. Dermed har kvinna vorte dømd både for falsk melding og misbruk av avhengnadsforhold. Det er den same konklusjonen som Salten tingrett kom fram til i februar i år.

(©NPK)