Martin Kolberg tok atterhald om innvandringskritisk statssekretær

Det fortel Dagens Næringsliv.

Bjørkholt, som er fastlege busett i Drammen, vart fredag utnemnd til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. I Facebook-innlegg han no har sletta, har han takka Hege Storhaug frå Human Rights Service og antyda at Ap bør sjå til Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna i innvandringspolitikken.

– Vi tok atterhald om Bjørkholt som statssekretær, og det vart meldt inn til dei som behandlar utnemningar. No tek vi til etterretning at han likevel vart utnemnd og legg til grunn at det var på grunn av dei faglege kvalifikasjonane hans, seier Kolberg, som altså leier fylkeslaget Bjørkholt høyrer til.

Han opplyser at atterhaldet handla om «holdningene som kommer til uttrykk i innleggene som DN har referert».

Bjørkholt har no sletta dei omstridde innlegga, der han tok til orde for ein sosialdemokratisk sosialpolitikk med ein streng innvandringspolitikk.

Han uttalte til DN fredag at han angrar på at han uttalte seg som han gjorde og at han har flytta seg politisk, sjølv om han framleis er for ei strengare innvandringslinje.

