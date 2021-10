Koronatal tyder på at fråvær på vidaregåande ofte er helserelatert

innenriks

Det registrerte fråværet har, naturleg nok, gått ned både på grunnskulen og i vidaregåande, som ei følgje av at stadfesta helserelatert fråvær ikkje er medrekna, skriv Utdanningsdirektoratet.

– Nedgangen i fråværet kan tyde på at mykje av fråværet normalt er helserelatert, heiter det vidare i meldinga på nettsidene til direktoratet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har merka seg dette.

– Det er interessant å ta med oss når den nye regjeringa no skal vurdere fråværsregelverket i vidaregåande skule, seier ho i ei pressemelding.

I Hurdalsplattforma seier regjeringa at ho vil betre dagens fråværsregelverk slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, meir rettferdig for elevane og legg opp til auka gjennomføring.

